Iceman Tom Meeusen geeft tips voor rijden in de sneeuw van Val di Sole

Tom Meeusen is dan wel gestopt met crossen, maar hij werd gezien als een specialist op sneeuw en ijs. Zijn bijnaam was niet voor niets Iceman.

In een gesprek met Het Nieuwsblad gaf Tom Meeusen enkele tips voor de wereldbekermanche in Val di Sole die in de sneeuw wordt gereden. De belangrijkste tip is dat sneeuw als zand is. Alle soorten zand zijn volgens hem anders, net als sneeuw. Dat is volgens Meeusen belangrijk om in Val di Sole te onthouden.

Meeusen vergeleek losse sneeuw en harde sneeuw. Bij losse sneeuw moet je band zachter en breder zijn, waardoor je over de sneeuw rijdt. Dat is net als bij los zand. Bij harde sneeuw zal je hardere tubes moeten hebben. Zo zal je na een bocht beter kunnen optrekken. Volgens Meeusen wordt het zaaks om je goed aan te passen en volgens hem hebben renners met power een streepje voor als het niet goed zou bollen.

Ook had Meeusen het over kledij. Hij droeg altijd extra laagjes onder zijn standaardpak. Of een speciaal winterpak is ook mogelijk. Die heeft extra voering. Ook zijn de beenstukken belangrijk en moeten de renners extra dikke handschoenen aandoen.

Ten slotte gaf Meeusen nog mee dat je niet van mening mag veranderen. Als je een bocht ingaat, mag je nooit van je oorspronkelijke lijn afwijken of een bruuske beweging maken. Hij vergeleek het met een nat wegdek in de afdaling.