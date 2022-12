Jasper Stuyven over de strijd in de klassiekers: "Zet Jumbo-Visma met Van Aert maar eens onder druk, hé"

De klassiekers blijven de grote doelen van Jasper Stuyven. Het is daarin wel opboksen tegen Van Aert en andere sterke kleppers.

Naast zijn jacht op ritzeges in de Giro en de Tour zulen de uitslagen van Jasper Stuyven vooral in de klassiekers in de gaten gehouden worden. De klassieke kern werd alvast behouden bij Trek-Segafredo. "Het is nu enkel uitkijken naar het moment waarop zowel Mads (Pedersen, red.) als ik een superdag hebben en we allebei op ons sterkst in de finale kunnen geraken", zegt Stuyven hierover in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

Want dan is er wel wat meer mogelijk. "Ik denk het wel. Met twee grote troeven kunnen we in zo'n finale tactisch spelen. Zélf initiatief nemen, plannen maken, aanvallen. Tuurlijk: Jumbo-Visma met Wout (van Aert, red.), Tiesj (Benoot, red.), Laporte, Van Baarle nu ook... zet dat maar eens onder druk, hé. Geen simpele opgave."

WERKEN AAN CONSTANTE

Stuyven haalt ook aan op welk gebied er bij zijn ploeg nog progressiemarge is. "Wisselvalligheid is ons probleem. Soms leveren we een uitstekende wedstrijd af, andere keren worden we weggereden. Daar moet meer constante in komen. Het is ons belangrijkste werkpunt."