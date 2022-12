'Mark Cavendish staat dicht bij een akkoord met een WorldTour-team'

Cavendish zou volgend jaar normaal gezien naar B&B Hotels-KTM trekken nadat zijn contract bij Quick Step-Alpha Vinyl niet werd verlengd. Maar dat project mislukte en Cavendish moest nog op zoek naar een nieuw team.

Cavendish werd aan heel wat teams gelinkt, onder meer Trek-Segafredo en Uno-X, maar zij ontkenden al snel. Deze week kwam het Astana van Alexandre Vinokourov op de proppen.

Vinikourov zou Cavendish na het falen van B&B meteen gebeld hebben en wil hem graag in het team. Er was nog niets contreet toen, maar volgens info van La Gazzeta dello Sport zou een akkoord nu toch dichtbij zijn. Voor hoeveel seizoenen Cavendish zou tekenen bij de Kazachse ploeg is nog niet bekend.

Info @Gazzetta_it - After a talk with a cyclist agent we understand that @MarkCavendish and @AstanaQazTeam seem close to find an agreement for 2023 @elcyclingpod @cycling_podcast