Alpecin-Deceuninck verwelkomt opnieuw winnaar van de Zwift Academy in zijn ploeg

Alpecin-Deceuninck houdt vast aan zijn intenties om de winnaar van de Zwift Academy in zijn ploeg op te nemen. Dit jaar is dat Luca Vergallito.

Zwift houdt de laatste jaren steevast een wedstrijd op zijn online wielerplatform. Het is een kans voor de mannen die het hardst kunnen rijden op de rollen om de stap te zetten naar het professionele wegwielrennen, want de winnaar van de wedstrijd kan bij Alpecin-Deceuninck terecht.

Dat is ook voor de ploeg al een succesvol project geweest, vooral dan met Jay Vine die inmiddels al is uitgegroeid tot winnaar van ritten in een grote ronde. In 2022 is Luca Vergallito de winnaar geworden van de Zwift Academy. De bevestiging dat de Italiaan voortaan deel uitmaakt van het profpeloton is inmiddels een feit.

We are excited to announce our newest addition to the #AlpecinDeceuninck family, @GoZwift Academy 2022 winner Luca Vergallito! Welcome!



We look forward to the new great adventure with Luca in pro peloton! pic.twitter.com/8cJNcSh9HM — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) December 17, 2022

"Prof worden is altijd een persoonlijk doel van mij geweest en de wielersport zit al van jongsaf in mijn hart", zegt de 25-jarige renner. "Ik weet dat er veel werk aan de winkel is, maar ik ben daar klaar voor en zal mijn best doen. Ik ben Alpecin-Deceuninck en Zwift erg dankbaar voor deze geweldige kans!"