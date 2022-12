Fransman Axel Laurence trekt naar Alpecin-Deceuninck, maar moet eerst nog naar opleidingsteam

De Fransman Axel Laurence (21) heeft onderdak gevonden bij Alpecin-Deceuninck. Laurence reed dit jaar bij B&B Hotels-KTM en moest na het opdoken van die ploeg op zoek naar een nieuwe.

Laurence maakte in zijn eerste profjaar indruk met onder meer een tweede plaats in de Bretagne Classic, enkel Wout van Aert was daar sterker. In de CRO Race pakte Laurence zijn eerste profoverwinning.

Maar omdat de ploeg van Alpecin-Deceuninck al helemaal vol zit voor volgend jaar wordt Laurence voorlopig bij het opleidingsteam gestald. Laurence tekent voor twee jaar en zal volgens de ploeg ten laatste op 1 januari 2024 voor het WorldTour-team rijden.

Alpecin-Deceuninck has added another rider to its entity. We are delighted to welcome the promising @laurance_axel. The 21-year-old Frenchman signed a contract for 2023 and 2024. Axel will join our development team and make the step to the WorldTour at the latest on 1 Jan 2024 pic.twitter.com/WpHZZkyAZD