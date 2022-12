Tim Merlier meteen tweede in eerste veldrit van het seizoen in Frankrijk

Tim Merlier heeft voor het eerst in bijna een jaar nog eens in het veld gereden.

Het Belgisch kampioenschap op 9 januari in Middelkerke was de laatste veldrit van Tim Merlier. Na zijn wegseizoen nam Merlier even rust en wachtte hij lang om weer in het veld te duiken.

In de Cyclocross d’Orée d’Anjou (C2) in het Franse Saint Sauveur de Landemont werd Merlier tweede. De Fransman Valentin Guillaud was de beste en had 55 seconden voorsprong op Merlier.

Een andere Fransman, Nicolas Reculeau, werd derde. Vanaf 1 januari rijdt Merlier voor Soudal-Quick.Step, en het vervolg van zijn crossprogramma is dan ook nog onzeker.