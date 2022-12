Bemoedigende tekenen maar ook werk aan de winkel in vrouwenwielrennen voor MPCC: "Begin van vormen van basis"

De MPCC heeft een persbericht de wereld ingestuurd om zijn plek in het vrouwenwielrennen te schetsen. Er is nog werk aan de winkel.

Daaruit blijkt immers dat 25% van de wildcards in de Women's World Tour naar ploegen gaan die lid zijn bij de MPCC, de beweging voor een geloofwaardig wielrennen. In de WorldTour bij de mannen gaan liefst 96% van de wildcards naar teams die lid zijn van de MPCC. Een duidelijk verschil dus.

ZES WORLDTOUR-PLOEGEN LID BIJ DE DAMES

Toch zijn er volgens de MPCC bemoedigende tekenen. Veertien ploegen hebben zich al aangesloten bij de beweging, waarvan zes in de WorldTour. "In de vrouwenwedstrijden is dit nog maar het begin van het vormen van een basis van het project van de UCI, met het opstarten van een World Tour voor vrouwen in 2016", klinkt het dan ook.

Het grootste werk voor de MPCC ligt nog op de plank in het continentale wielrennen. Op dat niveau zijn er momenteel vijftig vrouwenploegen actief. Slechts zes zijn lid van de MPCC.