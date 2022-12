🎥 Wout van Aert en zijn maats rijden volgend seizoen in shirt met subtiele verwijzingen naar verleden van de ploeg

Ook de ploeg van Wout van Aert heeft het nieuwe shirt voor volgend seizoen voorgesteld. Grote veranderingen zijn er niet, al zijn er wel enkele subtiele verwijzingen naar de geschiedenis van de ploeg.

Dat is geen toeval: 'Roots To Rise', heet de campagne waarmee Jumbo-Visma zijn outfit voor 2023 voorstelt. Geel en zwart blijven de doorwegende kleuren van de Nederlandse wielerformatie, met het shirt dat grotendeels geel is, met een zwarte achtergrond in het midden waarop de namen van de hoofdsponsors geaccentueerd kunnen worden.

Er zijn kleine en subtiele wijzigingen ten opzichte van de tenue van 2022 en die staan dus in het teken van de weg die de wielerploeg van in het begin heeft weggelegd. Omheen het zwarte vlak in het midden van het shirt zien we een schuine streep met de kleuren blauw, groen, wit, geel en zwart.

Aan de achterkant van de shirt is dan weer een badge te zien. Dit zijn allemaal verwijzingen naar vorige versies van Jumbo-Visma, met eerst Blanco Pro Cycling, dan Belkin en ook Lotto-Jumbo. Het is inmiddels tien jaar geleden dat Blanco, de voorloper van Jumbo-Visma, werd opgericht.