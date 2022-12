Jumbo-Visma bereikte overeenkomst met klimmer: "Zeeman heeft gezegd dat ik geen klassementsrenner hoef te zijn"

Het is oké om als klimmer van waarde te zijn en toch geen klassementsrenner te zijn. Jumbo-Visma heeft die boodschap overgebracht aan Sepp Kuss.

De Amerikaan imponeerde de voorbije jaren al dikwijls bergop en dan loeren vragen over een eventueel kopmanschap om de hoek. Die rol van kopman opnemen, bleek hem niet zo goed te liggen. "Je ziet dat ik veel dagen met de besten mee kan. Maar zo simpel is het niet. We hebben besloten dat ik perfect ben voor mijn huidige rol en ik ben er blij mee om dat te doen", vertelt Kuss aan Cyclingnews.

Renner en ploeg zitten dus op dezelfde golflengte. "Merijn Zeeman heeft me gezegd dat ik geen klassementsrenner hoef te zijn, dat ik niet hoef te doen wat Primož Roglič en Jonas Vingegaard doen. Hij zei dat ik één van de beste klimmers ben en dat ik daar op moet focussen."

NIET VOOR IEDEREEN

Kuss heeft daar dus ook vrede mee genomen, al lagen zijn initiële doelstellingen anders. "Je wil als wielrenner altijd naar het volgende grote doel. Ik wilde een klassementsrenner worden en mijn tijdrit verbeteren, maar dat is niet voor iedereen weggelegd."