Lotto-Dstny rijdt de Giro in 2023 niet, maar wat zijn de alternatieve koersen in die periode?

De Belgische ploeg rijdt de Giro voor het eerst in 23 jaar niet.

Geen Giro dit jaar voor Ewan, De Gendt en De Lie. De Belgische ploeg heeft geen startplicht meer en moet daarom niet starten. Dit jaar won De Gendt nog een rit in de Giro, Ewan werd eens tweede.

Maar omdat de UCI-punten in de Giro (100, 40, 20, 12 en 4) voor de eerst vijf in een rit beperkt zijn en de ploeg geen echte klassementsman heeft die veel punten kan scoren, verkiest Lotto-Dstny om niet te starten. De ploeg kiest voor kleinere koersen waar het mogelijk meer punten kan scoren dan in de Giro.

Wat zijn de belangrijkste alternatieven dan tijdens de Giro (6 tot 28 mei) en hoeveel punten kan dat dan opleveren voor de eerste vijf renners? Een overzicht