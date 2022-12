Nog heel wat spektakel in het vooruitzicht, vanaf vrijdag vijf keer de Grote Drie aan de start in een week

Het veldrijden nadert de erg drukke kerstperiode.

Vrijdag gaat met de Zilvermeercross in Mol de drukke kerstperiode van start. Het gaat om de Exact Cross en dus geen klassementscross en toch staan Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock allemaal aan de start. Van Aert won al drie keer in Mol, Van der Poel twee keer.

Op tweede kerstdag in Gavere staan ze opnieuw alle drie aan de start voor de Wereldbeker. Het is het begin van een helse driedaagse. Want ook op 27 december staan Van der Poel, Van Aert en Pidcock aan de start in Superprestige in Heusden-Zolder.

Een dag later is er alweer Superprestige in Diegem met de Grote Drie. In Diegem wordt er voor het eerst sinds 2019 nog eens gereden. Daarna is er één dagje rust, maar op 30 december in Loenhout duiken Van der Poel, Van Aert en Pidcock een laatste keer dit jaar het veld in.

Overzicht crossen met de Grote Drie dit jaar