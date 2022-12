Pidcock won al het meest van de Grote Drie en toch: "In een gemiddelde cross onder Van Aert en Van der Poel"

Tom Pidcock presteerde tot nu toe wisselvallig in het veld.

Tom Pidcock reed dit seizoen zeven crossen, met daarbij overwinningen in Kortrijk en Boom. Toch presteert Pidcock niet altijd op topniveau, zo werd hij in de enige confrontatie met Mathieu van de Poel en Wout van Aert achtste in Antwerpen.

Erwin Vervecken spreekt dan ook niet over de Grote Drie, maar de Grote Twee. "Op een goede dag kan Pidcock Wout en Mathieu kloppen. Best mogelijk dat hij ook de komende weken zijn zege zal meepikken. Maar in een gemiddelde cross zet ik hem toch nog altijd onder Wout en Mathieu", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Pidcock focust net als Van der Poel en Van Aert dan ook meer op de weg. "Als mountainbiker heeft hij het absolute summum bereikt, in de cross na zijn wereldtitel eveneens, begrijpelijk dat hij met zijn gedachten meer bij de weg zit", zegt Vervecken nog.