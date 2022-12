Serge Pauwels reageert op afscheid van Vervloesem op zijn 22ste: "Jonge renners bewuster laten omgaan met data"

Xandres Vervloesem die op zijn 22ste zijn afscheid aankondigt: het is ook voor Serge Pauwels een teken aan de wand, omdat die zich bezighoudt met de ontwikkeling van jonge Belgische wielrenners.

Bij Vervloesem sprak over de druk die hij ervaarde door data en het plezier dat zo wegebde. "Data-analyse is niet weg te denken, want meten is weten. Maar het is een mes dat langs twee kanten kan snijden", schetst Serge Pauwels de situatie bij Sporza. "Als je bijvoorbeeld de gewenste wattage per kilogram niet haalt, dan word je daar als wielrenner keihard mee geconfronteerd."

MENTAAL BEGELEIDINGSTEAM

Er kan volgens hem wel iets gedaan worden opdat talenten de koers niet de rug zouden toekeren. "Door jonge renners bewuster laten om te gaan met data. Dat is belangrijker dan hen te overstelpen met data." In elk geval is nog maar eens gebleken hoe belangrijk het mentale aspect is bij topsport. "Bij Belgian Cycling hebben we een mentaal begeleidingsteam. Het behoort standaard tot het trainingspakket van de renners."

Het is belangrijk om ook de persoonlijkheid van renners te leren kennen, maar het is natuurlijk moeilijk te meten hoe sterk of zwak iemand is op mentaal gebied. "Dat is waarschijnlijk ook de reden dat het mentale vaak op de achterplan belandt bij de begeleiding van een wielrenner."