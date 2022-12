Tom de Kort, ploegleider Pauwels Sauzen-Bingoal, onder indruk van Belgisch talent Fleur Moors: "Nog niet veel gezien in mijn leven"

Fleur Moors (17) is pas aan haar tweede seizoen in het veld bezig.

Fleur Moors (17) is eigenlijk nog maar tweede jaar junior, maar doet nu al soms mee bij de elites. En daar maakte ze indruk. In Dublin werd ze al tiende, in Val di Sole dertiende. Tom de Kort, ploegleider bij Pauwels Sauzen-Bingoal, ontdekte Moors per toeval tijdens de lockdown toen ze in haar buurt was beginnen crossen doordat haar handbaltrainingen niet meer mochten doorgaan.

De Kort werd gebeld en testte met Moors op het trainingsparcours in Lichtaart om de basis van het crossen onder de knie te krijgen. "Ik was denk ik een halfuurtje met Fleur bezig, en omdat het buiten het seizoen was dacht ik echt: 'Zie ik dat nu zo verkeerd of is dit echt zo'n talent waarvan je zegt, dit heb ik nog niet veel gezien in mijn leven.'", zegt De Kort in de podcast Cross.

Ook de schoonvader van De Kort en de ploeg waren danig onder de indruk dat Moors uiteindelijk een contract kreeg. "Fleur is nu haar tweede jaar aan het crossen en ze doet het echt goed", zegt De Kort nog.