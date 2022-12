Victor Campenaerts ziet beperkingen bij talentscouting via Zwift: "Blijft altijd een risico als je zo'n laureaat aan boord neemt"

Alpecin-Deceuninck gaf alweer een nieuwe renner een contract na het winnen van de Zwift Academy.

Na Jay Vine en Alex Bogna won nu de Italiaan Luca Vergallito de Zwift Academy. Dat leverde hem een contract op bij Alpecin-Deceuninck. Bij Vine was het een groot succes, Bogna brak nog geen potten.

Victor Campenaerts ziet dat Zwift voordelen heeft om talent te ontdekken. "Als je de Zwift Academy wint, betekent dit dat je veel inhoud hebt, dat je enorme hoge wattages kunt trappen. Je kunt er heel goed de fysieke capaciteiten inschatten", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Toch heeft Campenaerts ook vragen. "Je hebt op Zwift iets minder acceleraties dan in een echte koers. Stuurvaardigheid en behendigheid in het peloton spelen niet mee op dat platform. Dat zijn kwaliteiten die in serieuze koersen absoluut van belang zijn."

"Ik denk dat je op dat platform makkelijker een rittenkaper voor een grote ronde vindt dan een coureur voor de Vlaamse wedstrijden. Al blijft het altijd een risico als je zo’n laureaat aan boord neemt. Gaat hij/zij ook effectief presteren in het peloton? Dat is dé vraag. Jay Vine bewijst dat je ook extreem succesvol kunt zijn", zegt Campenaerts nog.