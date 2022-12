Wout van Aert verandert binnenkort van materiaalleverancier: "Dat wordt natuurlijk wel even wennen"

Er komt binnenkort een niet onbelangrijke verandering aan voor Wout van Aert. De materiaalleverancier bij Jumbo-Visma is in 2023 niet Shimano maar SRAM.

De Nederlandse wielerformatie wisselt vanaf Nieuwjaar de onderdelen van het Japanse Shimano in voor die van het Amerikaanse SRAM. Wout van Aert bespreekt hoe lastig het is om een nieuwe handeling te automatiseren. "Het maakt het niet te moeilijk. Ik ben nu nog met Shimano aan het fietsen natuurlijk. Op 30 december rijd ik nog in Loenhout en ook na Nieuwjaar volgen er enkele crossen. Dat wordt natuurlijk wel even wennen."

SUPERPROFESSIONELE PLOEG

Want dan zal in één keer de omslag gemaakt moeten worden. Van Aert wil dat zeker niet als een eventueel excuus aangrijpen. "We zijn natuurlijk profs en ik heb een superprofessionele ploeg rond mij die mij zal helpen om de overgang vlot te laten verlopen."

Het is vooral kwestie om het mentaal even in te prenten. "In uw hoofd moet je op een andere manier schakelen. Op training ben je daar snel mee weg, maar in een wedstrijd is dat in het heetst van de strijd wel wat moeilijker", beseft de Belgische kampioen veldrijden.