Annemiek van Vleuten kan met Nederlands Sportvrouw van het Jaar een nieuwe prijs winnen: "Maar ik verwacht het niet"

Annemiek van Vleuten kan opnieuw een prijs winnen. Al verwacht ze dat zelf niet.

Eerder deze week won Annemiek van Vleuten de prijs voor Wielrenster van het Jaar in Nederland. Daarvoor had ze ook al de internationale Flandrienne gewonnen en de Velo d'Or.

Daar kan woensdagavond nog een prijs bijkomen, want van Vleuten is een van de 3 genomineerden voor Sportvrouw van het Jaar in Nederland. Naast haar werden ook Irene Schouten en Suzanne Schulting genomineerd.

"Ook al heb ik een geniaal jaar gehad, verwacht ik niet dat ik ga winnen", schreef van Vleuten op haar website. "Maar ik ga wel aanwezig zijn, omdat ik het wel erg leuk vind. Ik denk dat de avond vooral in het teken moet staan van de viering van het sportjaar en niet dat mensen zich door de verkiezing zelf moeten laten frustreren."

Van Vleuten had met Luik-Bastenaken-Luik, de Giro Donne, de Tour, de Vuelta en het WK een echt topjaar. Zelf vindt ze dat ze niet beter had kunnen doen. "Toch denk ik dat Irene Schouten met 3 keer Olympisch goud zal winnen", aldus van Vleuten.