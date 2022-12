'David van der Poel maakt plaats voor Duitse eRacer in WorldTour-team Alpecin-Deceuninck'

David van der Poel (30) zet een stap terug.

David van der Poel sukkelde een hele tijd met zijn rug dit seizoen en kon pas in juli beginnen aan zijn wegseizoen. Van der Poel reed daardoor vooral kleinere koersen dit jaar. In een rit in de Tour de Langkawi werd hij begin oktober toch nog eens vierde dit jaar.

Alpecin-Deceuninck wordt volgend jaar WorldTour, maar David van der Poel zou de overstap niet mee maken en naar het opleidingdsteam gaan, dat meldt Wielerflits. Van der Poel zou plaats moeten maken voor de Duitser Jason Osborne (28).

De Duitser kwam over van het roeien en reed sinds half juni voor het opleindingsteam van Alpecin-Deceuninck. Ook in de Tour de Langkawi werd de Duitser tweede in een rit. Osborne vond zijn weg naar het wielrennen door eRacing en werd in 2020 de eerste wereldkampioen Esports voor wielrenners.

Alpecin-Deceuninck werkt samen met Zwift en de Zwift Academy en gaf vorige week al aan een derde renner een contract die die competitie won. De eerste winnaar, Jay Vine, vertrekt volgend jaar naar UAE Team Emirates en zo wordt Osborne de renner met een virtuele achtergrond bij het WorldTour-team volgend jaar.