Hoogtekamers Tæru zijn alternatief voor hoogtestage in buitenland: "Anders dan wanneer je met ploeg op een berg zit"

Hoogtestages zijn niet meer weg te denken uit het moderne wielrennen. Ploegen zoeken dan landen als Spanje op in hun jacht naar het gewenste effect, maar met Tæru is er ook een alternatief in België aanwezig.

Tæru is een initiatief dat voormalig Belgisch kampioen Dirk Baelus uit de grond heeft gestampt in Erezée: een plek waar sporters zich onder meer in meer dan tien hoogtekamers kunnen voorbereiden op de gestelde doelen. Dat zal ook in de wielerwereld wel enige belangstelling loswekken. Baelus vertelde aan Wielerkrant wat Tæru juist te bieden heeft.

"We kunnen een kamer in een kwartier op 2500 meter hoogte brengen. De kamers zijn klaar om gehuurd te worden. Wat in zo'n hoogtekamer gebeurt, is dat we daar lucht in blazen, waardoor het percentage zuurstof vermindert en er meer stikstof aanwezig is. Op een touchscreen kunnen we de hoogte instellen per persoon en kijken of we het aantal hoogtemeters naar boven of naar beneden moeten brengen", opent hij zijn relaas.

INDIVIDUELE AANPAK

De individuele aanpak dus. "Dan moeten we de bloedsaturatie te weten komen. Dat zou dan gebeuren door twee keer per dag een bloedsaturatiemeter te gebruiken. Zolang je tussen de 90% en 94% zit, zit je goed. Als je hieronder komt, moeten we misschien 300-400 meter zakken. Dat betekent ook dat je gaat herstellen. Als je niet voldoende herstelt en je gaat dan trainen, bekom je het verkeerde effect."

In principe zou er dus per renner nog korter op de bal gespeeld kunnen worden. "Door het per individu te kunnen instellen, gaat in een ploeg van 20 renners een groot deel hier goed mee zijn. Dat is anders dan wanneer je met een ploeg op een berg op steeds dezelfde hoogte zit."

MEER DAN DE HOOGTEKAMERS

Tæru is meer dan enkel de hoogtekamers. Er zijn trainingsvoorzieningen en er is ook aan randactiviteiten gedacht. "Er is een extra werkbank om aan fietsmechaniek te doen, er is een sportbar. Er is een professionele keuken voorhanden. Er is een sporthal waar je binnen kan fietsen, bijvoorbeeld als het slecht weer is. Bij het maken van een rit buiten is het eerste stuk vlak, waardoor je enigszins kan warmdraaien."