Parcours Ronde van de Algarve 2023 bekend: dezelfde kost als in 2022

De Ronde van de Algarve (15 tot en met 19 februari) heeft het parcours voor de editie in 2023 bekendgemaakt. Daar zit weinig verrassingen in. Opnieuw zitten de klimmen naar Foia en Malhão erbij.

De openingsrit vertrekt in Portimão en komt in Lagos aan. Onderweg moeten de renners al wat klimmen met een klimmetje van 4e en 3e categorie. De rit is zo'n 200 km lang.

De dag erna is er al meteen een 1e test voor de klimmers. Van Sagres gaat het over enkele beklimmingen. Na bijna 190 km komen de renners aan in Foia, op het hoogste punt van de Algarve. Het is een gelijkmatige klim van 7,5 km aan zo'n 6%. Rit 3 is dan weer een rustigere etappe. De renners vertrekken uit Faro en rijden dan meer dan 200 km om in Tavira aan te komen.

Op de voorlaatste dag volgt nog een grillige etappe. Onderweg zijn er nog enkele stevige kuitenbijters. Na bijna 180 km ligt de aankomst op een muur, die ze overigens 2 keer moeten doen. Die slotklim naar Malhão is 2,6 km lang en gaat gemiddeld meer dan 9% omhoog.

De Ronde van de Algarve eindigt uiteindelijk met een zo goed als vlakke tijdrit van 24,4 km in en rond Lagoa. Dan kennen we de opvolger van Remco Evenepoel.