Remco Evenepoel begint seizoen in San Juan en heeft daar goede herinneringen aan: "Was mijn eerste koers als prof"

Remco Evenepoel begint zijn seizoen in Argentinië.

Remco Evenepoel trekt voor zijn eerste koers van het jaar naar Argentinië, voor de Ronde van San Juan. Aan de Argentijnse koers heeft wereldkampioen Evenepoel dan ook goede herinneringen.

In 2019 was het zijn eerste koers als prof en maakte hij toen al indruk met een derde plaats in de tijdrit, winst in het jongerenklassement en een negende plaats in het eindklassement. In 2020 werd Evenepoel er de voorlopig laatste eindwinnaar.

"Ik ben heel blij om weer te koersen in San Juan. Dit was mijn eerste koers als prof in 2019 en ik heb er veel goede herinneringen aan. Ik kijk er naar uit daar voor het eerst mijn regenboogtrui te tonen. Ik hoop om veel fans langs de weg te zien", zegt hij in een korte video.

De Ronde van San Juan vindt plaats van 22 tot 29 januari. Op 25 januari viert Evenepoel zijn 23ste verjaardag.