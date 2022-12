Remco Evenepoel krijgt nog een prijs overhandigd

Remco Evenepoel is even terug in het land. Daar is handig gebruik van gemaakt. Hij heeft een nieuwe prijs in ontvangst gekregen.

Eind oktober kreeg Remco Evenepoel de Nationale Trofee voor Sportverdienste. Zo'n 2 maanden later is hij die persoonlijk op het stadhuis van Brussel komen ophalen. Hij kreeg de trofee uit de handen van Jean-Michel Saive. Evenepoel was daarvoor speciaal uit Calpe in Spanje teruggekomen. Hij wou absoluut die prijs zelf komen ophalen, want je kan die trofee maar één keer in je carrière krijgen. De trofee had Evenepoel onder meer te danken door zijn zeges in Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian, de Vuelta en het WK. Naast de Nationale Trofee voor Sportverdienste, kreeg Evenepoel ook al de Kristallen Fiets, de Flandrien van het Jaar, het Vlaams Sportjuweel, de Vlaamse Reus en de Velo d'Or. Ook werd hij onlangs genomineerd voor Sportman van het Jaar.