Thibau Nys verklaart zijn keuze voor de weg en de WorldTour: "De interesse is er altijd geweest"

In 2023 gaat Thibau Nys zijn debuutseizoen in de WorldTour rijden. Dat zal hij in de kleuren van Trek-Segafredo doen.

Thibau Nys reed vooral al in het veld, maar toch gaat hij zijn kans in de WorldTour wagen. "Ik ben altijd al in de weg geïnteresseerd geweest", vertelde hij aan In de Leiderstrui. "Al komt de echte interesse pas als je ook effectief resultaten boekt.

In het 1e jaar bij de beloften won Nys enkele koersen, waaronder het EK in Trento. Ook werd hij 6e op het WK in Leuven. "Toen begonnen we te voelen dat er op de weg toch iets mogelijks is", ging hij verder. "Wanneer je iets op de weg kan bereiken, is het zo veel groter dan in het veld. Het is zo veel meer dan de kleine veldritwereld."

Nys heeft een contract van 2 seizoenen bij Trek-Segafredo. In zijn debuutseizoen is het vooral de bedoeling om te leren en ervaring op te doen.