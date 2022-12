Verklapt nieuwe afkorting alweer een naamsverandering voor BikeExchange-Jayco?

De Australische wielerploeg heeft de laatste jaren een patent op het veranderen van zijn naam. Officieel rijdt de ploeg onder de vlag van GreenEDGE Cycling, waar dan een naamsponsor wordt aan gegeven.

De ploeg startte in 2012 als Orica-GreenEDGE, veranderde in 2016 naar Orica-BikeExchange en in 2017 naar Orica-Scott. In 2017 werd dat voor drie jaar Mitchelton-Scott.

Vorig jaar werd de naam dan weer veranderd naar Team BikeExchange met als afkorting BEX. Dit jaar kwam Jayco erbij als hoofdsponsor, maar de afkorting veranderde niet.

Op de site van de UCI staat er bij de ploeg nu een nieuwe afkorting bij GreenEDGE Cycling, namelijk JAY. Dat hint erop dat Jayco volgend jaar wellicht de (enige) naamsponsor wordt van de ploeg.

