Zelfde stijl van Soudal-Quick Step wordt doorgetrokken in nieuw shirt vrouwenploeg AG Insurance-Soudal Quick Step

Eind vorig jaar nam Patrick Lefevere de ploeg over en veranderde in maart 2022 haar naam naar AG Insurance-NXTG. AG Insurance tekende een contract tot 2025 en staat dus ook in 2023 prominent op het shirt van de ploeg.

Het shirt van de vrouwenploeg is heel gelijkend aan dat van mannenploeg Soudal-Quick Step. Enkel de sponsors verschillen wat. Soudal en Quick Step staan nu in tegenstelling tot vorig jaar ook op de mouwen.

AG Insurance-NXTG streed met Fenix-Deceuninck voor het laatste WorldTour ticket, maar Fenix-Deceuninck haalde het en AG Insurance-NXTG rijdt volgend jaar als Continental Team. Met enkele transfers zoals die van Ashleigh Moolman en Justine Ghekiere wil de ploeg van Jolien D'hoore volgend jaar weer strijden voor die WorldTour status.

New year, new design! Together with our new partner Castelli we have more ambition than ever 💥



