Benjamin Declercq zag zijn harde werk niet beloond en werd het slachtoffer van het UCI-puntensysteem

Benjamin Declercq (28) besloot woensdag om een punt te zetten achter zijn wielercarrière. Hij vond geen nieuw team meer nadat hij nieuw contract kreeg bij zijn Franse ploeg Arkéa-Samsic. Op zijn 28ste zit zijn carrière er dus al op.

Hoe ver is het zover kunnen komen? Net als heel wat teams streed Arkéa-Samsic dit jaar voor een plek in de WorldTour. Er moesten UCI-punten gescoord worden om de plek van de ploeg in de WorldTour voor de komende drie jaar veilig te stellen. En enkel de punten van de tien renners met de meeste punten tellen mee.

Teveel werk moeten opknappen

Omdat Arkéa-Samsic met Quintana, Hofstetter, Barguil en Capiot al heel wat kopmannen had moest Declercq zich schikken in een rol als knecht. Hij werkte zich tijdens de koers te pletter voor zijn kopmannen en dan kan je moeilijk nog zelf een goede uitslag rijden.

Declercq kon bij zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg dan ook weinig topuitslagen voorleggen. Hij werd dit jaar wel negende in het eindklassement van de Saudi Tour en dertiende in het Circuit Franco-Belge. Uiteindelijk bleek het niet genoeg te zijn. Arkéa-Samsic promoveerde naar de WorldTour, maar Declercq zag zijn harde labeur niet beloond. Hij gaat nu aan de slag als boekhouder.