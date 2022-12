Herygers verwacht voortaan sterke Van der Poel: "Enkel als Van Aert cross krijgt op zijn lijf, zal hij antwoord hebben"

Vergeet Val di Sole. Van der Poel zal in de komende duels met Van Aert weer sterk voor de dag komen. Daar is Paul Herygers ten stelligste van overtuigd.

De voormalige Belgische kampioen blikt bij Sporza vooruit naar de clashes tussen de veldrittoppers in de drukke kerstperiode. Eerste afspraak is vrijdag in Mol, waar het een avondcross is. "Het is een parcours dat Van Aert en Van der Poel allebei ligt. Die twee gaan elkaar toch wel in de nek zitten. Maar Mathieu van der Poel zal heel snel willen laten zien wie de beste is."

Op het sneeuwparcours in Italië gaf VDP nochtans niet thuis. "In de voorbije cross in Val di Sole was het gevaarlijk en ik zou gemakkelijk bij die cross mijn ogen kunnen sluiten en zeggen dat er niets gebeurd is. Want ik denk dat hij van de komende crossen er veel zal winnen. Enkel als Van Aert een cross krijgt die 100% op zijn lijf is, dan zal hij een antwoord hebben."

KANSEN VOOR VAN AERT IN ZOLDER EN LOENHOUT

Herygers voorspelt dat ook Pidcock voor de prijzen mee zal spelen in Gavere. In Zolder moet het dan weer Van Aert vs Van der Poel worden. "Als Van Aert blijk wil geven om Van der Poel te kloppen, dan moet het hier gebeuren." Ook in Loenhout ligt er mogelijk nog een kans voor de Belgische kampioen. "Zoals het nu geregend heeft, denk ik dat de weergoden Van Aert gezind zijn."

Tussendoor rijden de toppers in Diegem. Paul Herygers durft nu al voorzichtig de naam van de winnaar daar in te vullen. "Dat is een parcours op het lijf geschreven van Van der Poel."