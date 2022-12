Johan Bruyneel over waarom Quintana nog geen nieuwe ploeg heeft: "Mogelijk geen uitnodiging voor deelname aan Tour door ASO"

Nairo Quintana (32) zit nog steeds zonder ploeg voor volgend seizoen. Hij werd half augustus uit de uitslag van de Tour geschrapt nadat hij betrapt werd op tramadol. Zijn ploeg Arkéa-Samsic besloot om even later om de contractverlenging tot 2025 ongedaan te maken. Quintana is evenwel niet geschorst en mag gewoon koersen.

De Colombiaan zou voor elke ploeg een meerwaarde zijn als klassementsrenner en een puntenpakker. Toch heeft hij enkele weken voor de start van het wielerseizoen nog geen ploeg. En dat zou wel eens een verklaring kunnen hebben.

Johan Bruyneel, ex-ploegleider van onder meer US Postal en Astana, vertelde in de Spaanse podcast La Movida dat teams die Quintana een contract zouden willen geven mogelijk geen uitnodiging moeten verwachten voor de Tour van ASO. Bijvoorbeeld Israel-Premier Tech is afhankelijk van die uitnodiging. Bruyneel zegt nog hetzelfde mee gemaakt te hebben met een Italiaanse renner die beschuldigd werd van mogelijk doping gebruik.

Quintana moet dus hopen op een plaatsje bij een WorldTour team die zeker is van deelname aan de Tour en die ASO niet kan uitsluiten van deelname. Ook voor andere wedstrijden van ASO zoals Parijs-Nice, de Dauphiné en de Vuelta zou hetzelfde gelden.

Could be one of reasons for silence regarding Quintana's contract issue if true that ASO warns teams about signing Nairo at the risk of being prevented from Tour de France.https://t.co/rtmOYrIyiO