Nu heeft ook Saoedi-Arabië de weg gevonden naar het wielrennen, sportswashing wordt als maar groter

De wielersport maakt zich als maar meer afhankelijk van landen en sponsors die hun imago willen oppoetsen. Met de Saoedische regio AlUla komt daar alweer een ploeg bij.

Sportswashing vindt als maar meer zijn weg naar het wielrennen. Sportswashing is gebruiken van de sport door individuen, groepen, bedrijven of overheden om hun aangetaste reputatie te verbeteren. BikeExchange-Jayco kondigde donderdag aan dat de Saoedische regio AlUla, dat al sinds 2021 sponsor was, mede-naamsponsor wordt.

De trend van overheden en bedrijven met onfrisse reputaties in het wielrennen is er al langer. Bij de teams is er UAE Team Emirates, Bahrein-Victorious, Israel-Premier Tech en vanaf volgend jaar ook Team Jayco AlUla. Ook het Britse INEOS Grenadiers wordt daarbij gerekend doordat het met het wielerteam zijn imago van vervuiler wil oppoetsen. Ook Movistar sloot onlangs een samenwerking af met de wielerfederatie van Saoedi-Arabië

Ook voor de wedstrijden zelf wordt steeds meer uitgeweken naar landen met oliedollars die zichzelf willen promoten. Heel wat renners en ploegen trekken straks weer naar de UAE Tour, de Saudi Tour of de Ronde van Oman als eerste koersen van het jaar.

Ook WK wielrennen was al in Qatar

Ook de Giro heeft de laatste jaren al vreemde uitstappen gedaan voor haar start. Herinner de Girostart in Israël in 2018 of in Hongarije dit jaar. En in 2016 was er al het WK in Qatar. Ook landen met geen al te beste reputatie. Maar het is natuurlijk een tweesnijdend zwaard.

Zonder het geld van die landen en bedrijven stond de wielersport niet zo ver als ze nu zou staan. Net als in het voetbal is het dus een ethische kwestie waar geld uiteindelijk de doorslag lijkt te geven. Het blijft dus zaak om de nadruk te blijven leggen op de wandaden en praktijken van de landen en bedrijven in kwestie en niet te vergeten dat het gewoon om sportswashing gaat en niet om de wielersport beter te maken.