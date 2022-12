OFFICIEEL: Saoedische regio AlUla wordt naamsponsor bij BikeExchange-Jayo: Team Jayco AlUla wordt nieuwe naam

De Australische ploeg gaat de komende drie jaar met een andere naam door.

Woensdag was al duidelijk geworden dat de ploeg van het Australische GreenEDGE Cycling volgend jaar niet meer onder de naam BikeExchange-Jayco zou gaan rijden. De afkorting van de ploeg die geregistreerd werd voor volgend jaar was dan ook 'JAY' in plaats van 'BEX' dit jaar.

Het team heeft nu officieel aangekondigd dat het vanaf volgend seizoen en tot eind 2025 Team Jayco AlUla zal heten. Jayco schuift dus een plaatsje op en wordt hoofdsponsor, de Saoedi-Arabische regio AlUla was al sinds 2021 sponsor en wordt mede-naamsponsor.

"Deze nieuwe grote overeenkomst met AlUla is een belangrijke stap voor de toekomst van GreenEDGE Cycling en zijn visie, aangezien het zowel de heren- als damesteams blijft ontwikkelen, versterken en als organisatie blijft evolueren en innoveren", klinkt het in een persbericht.