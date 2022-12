Alles op Ronde-Roubaix: zonder ongelukken kan aanpak Van Aert deze keer naar waarde beoordeeld worden

Alles om zo fris en zo goed mogelijk aan de start van de dubbel Ronde-Roubaix te staan. Dat is aanpak-Van Aert anno 2022.

Dat was zo het voorbije seizoen en dat zal ook volgend jaar het geval zijn, zij het dan op een lichtjes andere manier. Deze aanpak kon in 2022 eigenlijk niet op zijn waarde beoordeeld worden. Van Aert sloeg het WK veldrijden over net om in die twee Monumenten te kunnen scoren. Op de dag van de Ronde van Vlaanderen zat Van Aert echter met een coronabesmetting in huis. Zo viel alles plots in het water, zo leek het.

Van Aert zou echter Van Aert niet zijn moest hij niet zo snel mogelijk terug willen opstaan. Dat Parijs-Roubaix een week later dan normaal op de kalender stond, gaf hem de kans om de Helleklassieker alsnog te halen. Van Aert deed nog veel meer dan dat en werd knap tweede. Gezien de omstandigheden verre van een mislukking, integendeel.

NIET IN DE OMLOOP

Tegelijkertijd kan ook niet gesteld worden dat via het uitgestippelde plan de doelstelling bereikt is. Ze beginnen er bij Jumbo-Visma dus gewoon opnieuw aan. Deze keer door te passen voor de Omloop, een koers die Van Aert vorig jaar wél kon winnen. Die staat dus al op zijn erelijst: door in Gent niet aan de start te verschijnen, speelt Van Aert niets kwijt.

© photonews

In theorie moet het dus inderdaad perfect mogelijk zijn om in topvorm aan de start van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te komen en in die wedstrijden te oogsten. Al moet Van Aert het opnieuw bewijzen. Het Covid-verhaal speelt lang niet zo nadrukkelijk meer. Het is dus uitkijken naar prestaties die naar waarde geschat kunnen worden.

LIJN VASTHOUDEN OF TERUG NAAR TEKENTAFEL

Uitgezonderd een andere ziekte of valpartij met gevolgen - wat we hem zeker niet toewensen - moet na dat tweeluik in 2023 alvast de balans kunnen opgemaakt worden van de aanpak van de Belgische kampioen en zijn entourage. Is die succesvol geweest, dan gaat zijn palmares er nog mooier uitzien dan het nu al is en zal aan die lijn worden vastgehouden. Grote kans hierop. Anders is het terug naar de tekentafel.