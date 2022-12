Het moet bij Primož Roglič stilaan ook beginnen te dagen

Primož Roglič gaat volgend jaar de Giro rijden. Na het maken van die keuze begint het wellicht te dagen bij Roglič dat het winnen van de Tour bijzonder moeilijk zal worden.

Vanuit het kamp van Jumbo-Visma heet het dat Roglič sowieso graag wilde terugkeren naar de Giro, na zijn podiumplek van 2019. Er is geen reden om daar aan te twijfelen. Het is een mooie en zware grote ronde die bij een renner met zijn capaciteiten past. Ten slotte vertelde ook Tadej Pogačar al dat hij de Giro al eens gereden had als het enkel van hem zelf afhing.

In het moderne wielrennen is er terug veel meer een focus om in zijn geheel te presteren. Meer dan bijvoorbeeld in de jaren '90, toen niet eens de vraag moest gesteld worden of een kandidaat-Tourwinnaar naar de Giro of de Vuelta zou gaan. Roglič zou ook zelf nog altijd het geloof uiten dat hij nog altijd de Tour de France kan winnen.

OMSTANDIGHEDEN EN REKENKUNDE

Dat zal hij zeker binnen de rangen van de ploeg uitspreken - het omgekeerde zou nogal vreemd zijn - maar tegelijkertijd moet de realiteit bij de Sloveen beginnen dagen. En die is dat hij waarschijnlijk nooit de Tour zou winnen. Waarschijnlijk, voor een renner met zijn kwaliteiten is er altijd een kans dat het alsnog gebeurt. Alleen wijzen de huidige omstandigheden en de pure rekenkunde niet in zijn voordeel.

Zo is er de factor Jonas Vingegaard. De Deen is 26. Superjong is dat niet, maar Vingegaard zit wel op de top van zijn kunnen en kan zeker de komende drie tot vijf jaar nog kopman zijn bij Jumbo-Visma. Als de man die de Tour al eens op zijn naam geschreven heeft, kan niet naast hem gekeken worden. Roglič is 33. Heel veel kansen gaan er niet meer komen en door zijn niet-deelname in 2023 valt er al eentje weg.

ZOALS EVANS

Cadel Evans is de oudste naoorloogse winnaar van de Tour. De Australiër stond op zijn 34ste in het geel in Parijs. En dat was in een tijdperk zonder supertalenten als Pogačar en ook een Evenepoel die zijn opmars verderzet. Roglič zou even oud zijn in de Tour van 2024. Staat hij pas het jaar nadien terug aan de Grand Départ, dan zou hij al helemaal geschiedenis moeten schrijven.

Niets zegt dat Jumbo-Visma ook volgend jaar met enkel Vingegaard als kopman naar de Tour wil, maar sowieso gaat het enkel nog moeilijker worden voor Roglič om de meest prestigieuze rittenkoers op zijn palmares te zetten. Bovendien is er niets mis mee om dat uit te bouwen met zeges in andere grote ronden. Fierheid moet overheersen als de Giro er nog bij zou komen, met nu al drie keer Vueltawinst op het cv.