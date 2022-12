Nederlandse Yara Kastelijn (25) verlengt contract met vier jaar bij Fenix-Deceuninck

De Nederlandse rijdt zowel op de weg als in het veld.

Yara Kastelijn begon in het veldrijden en begon later ook op de weg te rijden. De Nederlandse rijdt voor de ploeg van de broers Roodhooft en zal dat de komende jaren ook nog doen.

Kastelijn is op de weg vooral een klimster en werd bijvoorbeeld negende in de Waalse Pijl. Kastelijn reed dit jaar ook de Tour voor vrouwen en werd er dertiende in het eindklassement. De Nederlandse verlengde nu haar contract met vier jaar bij Fenix-Deceuninck, zoals de ploeg vanaf 1 januari zal heten.

"In dit team voel ik me erg thuis en voor mij persoonlijk is dat, samen met de uitstekende coaching, een van de sleutels tot succes. Dit team heeft al zoveel voor mij betekend in mijn ontwikkeling en ik ben ervan overtuigd dat het einde nog niet is bereikt. Fenix-Deceuninck heeft een mooie toekomst voor zich en daar wilde ik absoluut deel van uitmaken", reageerde Kastelijn.