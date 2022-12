Tobias Foss staat in de Giro kopman Primoz Roglic bij: "We gaan vol voor de eindwinst"

Primoz Roglic zal in de Giro d'Italia 2023 de kopman zijn. Onder meer wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss zal hem bijstaan.

"In de Giro zetten we alles op Primoz Roglic. We gaan voor de eindwinst", vertelde wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss aan Sporza. Foss zal in mei ook de Giro rijden.

Bij Foss leek er zich lang een klassementsman in zijn lichaam schuil te houden, maar het kwam er nog nooit uit. Ook in de Giro mikt de Noor niet op een klassement: "Ik kan misschien voor top 10 gaan. Of zelfs top 5. Maar winnen is het belangrijkste en Roglic is daarvoor de beste kaart. Daar kan ik mee leven."

"Al zal een klassement rijden altijd een droom blijven. Voor welke ploeg ik ook zal rijden", besloot Foss.