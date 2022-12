Wout van Aert geeft duiding bij zijn programma, mét duidelijke aanpassing van aanpak in de Tour

Het programma van Wout van Aert voor 2023 is grotendeels uit de doeken gedaan. Ook de Tour maakt daar deel van uit, al zal die door hem dan wel enigszins anders aangepakt worden.

Na de ploegvoorstelling maakte Wout van Aert nog tijd voor een babbel met de pers. Bij VTM Nieuws besprak hij nog eens zijn twee grote doelen voor volgend jaar. "Ik zal enkel tevreden zijn als ik de Ronde of Roubaix win. Ik hoop niet dat ik andere omstandigheden moet inroepen waardoor ik met minder tevreden moet zijn. Het is logisch met mijn palmares dat dit de resterende doelen zijn."

SUCCESFORMULE BEHOUDEN

Is het ook daarom dat hij het Vlaamse openingsweekend overslaat? "Niets zegt dat het openingsweekend niet kan passen in aanloop naar de Ronde en Roubaix. Alleen hebben we dit jaar beslist om van het WK veldrijden ook een doel te maken. Van de succesformule om op hoogte te staan, willen we niet afstappen. Zo kan ik een weekje later op hoogte blijven tot aan de Strade."

Van Aert gaat ook opnieuw de Tour rijden. In 2022 stond er geen maat op hem in de strijd om groen. "Van in de winter was het vorig jaar een belangrijk doel om groen te winnen. Mijn ritoverwinningen zijn wel veel meer bijgebleven. Ik denk dat ik vooral ritzeges wil najagen. En dan kijken of die groene trui mogelijk is in het tweede deel van de Tour, maar daar initieel iets minder op focussen."