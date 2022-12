Italiaanse wielerwereld is opnieuw in rouw met het overlijden van Girowinnaar en oud-wereldkampioen Vittorio Adorni

De Italiaanse wielerwereld is opnieuw in rouw. Vittorio Adorni is overleden. Enkele weken geleden overleed Davide Rebellin nog in een verkeersongeval.

Het was de dochter van Felice Gimondi die in 2019 overleed, die het op Facebook bekendmaakte. Vittorio Adorni overleed op 85-jarige leeftijd. "Ciao Vittorio. Doe de groeten aan mijn vader", schreef Norma Gimondi. Adorni werd volgens Italiaanse media in het ziekenhuis opgenomen. Zaterdag overleed hij daar.

Adorni reed vooral in de jaren '60 en won in 1965 de Giro. Daarnaast won hij ook 11 ritten in die Giro. Verder werd hij in 1968 wereldkampioen in Imola. Adorni won na een solo van zo'n 90 km en had 9'50" voorsprong op Herman Vanspringel.

Daarnaast won Adorni ook de Ronde van Zwitserland in 1969 en 2 keer de Ronde van Romandië (1965 en 1967). Verder reed hij nog heel wat mooie ereplaatsen bij elkaar.