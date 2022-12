Krijgt Tæru wielerteams over de vloer? "Interesse van profploegen, ook voor Tour, Giro en WK interessante periodes"

Tæru is een nieuwe sportaccommodatie in Erezée en daar hopen ze ook de grote wielerteams binnenkort te ontvangen.

Wielerkrant peilde bij initatiefnemer Dirk Baelus bij zijn verwachtingen ten opzichte van de wielerwereld. "We zullen zien hoe het loopt. Er hebben al een aantal ploegen interesse getoond, ook profploegen. We hebben een aantal voordelen: het is dichtbij huis en budgetvriendelijk."

Tæru zet onder meer in op hoogtekamers, maar er zijn natuurlijk periodes in het jaar waarin de grootste wielerploegen sowieso richting het buitenland voor hoogtestages. "Tijdens de winter zoeken de grote ploegen wel de zon op. Voor de Tour, de Giro en het WK: dat zijn ook allemaal interessante periodes."

EIGEN TROEVEN

Het is kwestie om de ploegen te overtuigen met de eigen troeven. "Je kan wel een berg op en af rijden. Voor de echte klimmers is dat geen probleem, maar voor de niet-klimmers kan dat uitputtend werken. Voor recreatieve ploegen is het zeker interessant en ook voor mountainbikers is er ook gelegenheid om allerlei trainingen te doen."

Vooral de meer dan tien hoogtekamers die ter beschikking zijn, springen in het oog. Daar kunt u HIER meer over lezen. Al wil Baelus hier iets over benadrukken. "De hoogtekamers moeten niet gebruikt worden. Je kan ook gewoon komen en een gîte huren of het volledige domein afhuren."