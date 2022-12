Thibau Nys na vijf gevestigde waarden 'best of the rest': "Een goed gevoel, hier kan ik op bouwen"

Ook Thibau Nys is terug in het veld, na een stage met Trek-Segafredo. Enkel vijf gevestigde waarden moest Nys junior in Mol voor zich dulden.

Nys heeft de omschakeling van de weg naar het veld dus goed verteerd. "Het was niet simpel, maar ik denk dat ik hier wel voor getekend had", zegt de jongeman van Baloise Trek Lions over zijn zesde plaats in de Zilvermeercross. "Ik voelde na afgelopen week dat ik heel weinig ritmeveranderingen in mijn benen had en dat het eerder één tempo rijden was."

Ook zo kan je dus behoorlijk ver komen. "Wanneer ze even doortrokken, moest ik het op een groot verzet proberen terug dicht te krijgen. Er zat niet echt een versnelling op, maar het gevoel was wel gewoon goed. Daar ben ik heel tevreden over. Ik denk dat ik hier zeker op kan bouwen."

AFWISSELING MET KUYPERS

Thibau Nys reed lange tijd in het gezelschap van Gerben Kuypers, een andere Belg die stappen aan het zetten is. Nys kon hem finaal nog wel achterlaten. "We vonden mekaar goed, ik denk dat we mekaar perfect hebben afgewisseld. Hij reed een hele sterke wedstrijd. Ik denk dat we het maximum er hebben uitgehaald."