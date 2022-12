Toon Vandebosch wil graag naar het WK in Hoogerheide: "Het voelt als een thuiscross"

Toon Vandebosch wil graag begin februari het WK in Hoogerheide rijden. De Belg komt uit de streek.

Dit seizoen reed Toon Vandebosch al regelmatig in de top 10. De laatste weken waren de uitslagen minder. Enkel in Hulst eindigde hij binnen de top 10, maar via enkele stages met de ploeg hoopt hij terug de betere vorm te vinden.

Een van zijn doelen dit seizoen is om het WK in Hoogerheide te rijden. "Dat voelt als een thuiscross", vertelde Vandebosch aan Wielerflits. "Vroeger trainde ik veel in die omgeving en mijn supportersclub is in Stabroek, een dorp in België naast Hoogerheide."

"Ik wil er echt graag rijden en zal er alles aan doen", ging Vandebosch verder. "En ik ga er ook alles aan doen om de selectie te halen. De laatste weken heb ik veel getraind en in Spanje gezeten. Ik wil in de kerstperiode goed zijn en zal ook een selectief programma rijden. Eerst zijn er Gavere, Zolder en Diegem. Dan is er een week niets. Vervolgens rijd ik Koksijde, Gullegem, Zonhoven en het BK. Zo hoop ik klaar te zijn voor het WK.