Van Aert was betrokken bij gesprekken over komst Van Baarle: "Wout wou Dylan er heel graag bij"

Jumbo-Visma versterkte zijn kern voor het voorjaar met de komst van Parijs-Roubaix winnaar Dylan van Baarle.

Met de komst van Dylan van Baarle (30) heeft Jumbo-Visma nu een van de sterkste, zo niet het sterkste blok in het voorjaar. Met Wout van Aert, Tiesj Benoot, Christophe Laporte en Nathan Van Hooydonck zal de ploeg vaak vooraan aanwezig zijn in de klassiekers in 2023.

Dat Van Aert belangrijk is bij Jumbo-Visma is duidelijk en hij werd dan ook betrokken bij de gesprekken over de transfer. "Wout wou Dylan er heel graag bij, nog vóór de klassiekers begonnen hebben we al gepraat. Wout heeft Dylan meteen laten voelen dat hij heel welkom was, dat ze mekaar alleen maar sterker zouden maken. Dat heeft hem uiteraard mee over de streep getrokken", zegt Merijn Zeeman bij Het Nieuwsblad.

De redenen om Van Baarle naar Jumbo-Visma te halen zijn meervoudig. Van Baarle kan de Ronde of Parijs-Roubaix winnen, nog altijd een hoofddoel voor de ploeg. Van Aert zal niet meer geïsoleerd zitten op het einde van zo'n monument. En met meerdere kopmannen in de ploeg kan er van die sterkte geprofiteerd worden. Kortom, komend voorjaar wordt Jumbo-Visma nog wat dominanter.