Wilco Kelderman (31) keert na zes jaar terug naar Jumbo-Visma: "Dit was het juiste moment"

De Nederlander keert terug naar het oude nest.

Wilco Kelderman begon zijn carrière bij de voorgangers van Jumbo-Visma, Rabobank, Blanco en Belkin, maar vertrok in 2017 naar Sunweb. De laatste twee jaar reed hij voor het Duitse BORA-hansgrohe.

Kelderman probeerde het zelf als kopman maar kwam altijd een beetje te kort om bij de eindzege te komen. In de Giro van 2020 werd hij derde, in de Tour van 2021 vijfde. Bij Jumbo-Visma zal Kelderman vooral in dienst rijden, zeker in de Giro voor Roglič. Maar hij mag ook zijn eigen kans gaan in Tirreno-Adriatico en in de Ronde van Catalonië.

Waarom keerde Kelderman terug? "Ik heb de afgelopen jaren het gevoel gehad dat ik deze ploeg toen niet heb kunnen geven wat ik op dat moment in huis had. Ik ben nu verder. Bovendien ging de ploeg organisatorisch steeds beter presteren, het gaat om het kijken naar de details en wat men uit de renners weet te halen. Je voelt dat door het hele team heen, men streeft naar het beste van het beste. Daar zocht ik ook naar. We hadden al vaker contact, dit was het juiste moment", zegt hij bij De Telegraaf.