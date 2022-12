📷 Een nieuwe outfit als kerstcadeau: dit is het nieuwe shirt van Intermarché-Circus-Wanty

Intermarché-Circus-Wanty heeft op Kerstdag zijn nieuwe uitrusting voorgesteld.

Intermarché-Wanty-Gobert wordt vanaf 1 januari Intermarché-Circus-Wanty. De Belgische WorldTour-ploeg heeft daarbij ook voor een nieuwe uitrusting gekozen. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er wat veranderingen.

In tegenstelling tot vlakken fluogeel en blauw is er dit jaar gekozen voor een wat vrijere invulling van het geel. "De fluo gele en marineblauwe kleuren die de identiteit van het World Team kenmerken, werden door de Belgische designer stycle.design in een modern en speels design gegoten", klinkt het in de aankondiging.