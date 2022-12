Aike Visbeek beleefde uitzonderlijk jaar met Intermarché-Wanty-Gobert: "Als team hebben we echt een heel mooie prestatie geleverd"

Intermarché-Wanty-Gobert beleefde een uitzonderlijk 2022.

Intermarché-Wanty-Gobert, vanaf 1 januari Intermarché-Circus-Wanty, beleefde een topjaar in 2022. Het werd zelfs het vijfde beste WorldTour team na Jumbo-Visma, UAE Emirates, INEOS Grenadiers en BORA-hansgrohe.

Ook performance manager Aike Visbeek is heel tevreden. "Over de hele linie hebben we sneller progressie gemaakt dan we van tevoren ingeschat hebben. Ik denk niet dat iemand twee jaar geleden geloofd had dat wij niet zouden degraderen", zegt hij bij Wielerflits.

"We hebben een exceptioneel goed jaar gedraaid en daar ben ik ongelooflijk trots op! Als team hebben we echt een heel mooie prestatie geleverd, een jaar dat een speciaal plekje krijgt", zegt de Nederlander nog.