Amerikaanse veldrijdster wil stap hogerop zetten op de weg: "Vorig jaar had ik nog geen wegkoersen in België gereden"

Bij de crossen in België mogen we ook vaak een Amerikaanse veldrijdster verwelkomen in de persoon van Clara Honsinger. Zij heeft ook ambities op de weg.

Vrijdag reed Honsinger in Mol haar eerste veldrit sinds het verlengen van haar Amerikanse titel: ze werd achtste aan het Zilvermeer. Dit is haar eerste seizoen bij EF Education, dat haar ook met meer regelmaat inzet op de weg. "Vorig jaar had ik nog geen wegkoersen gereden in België", had Honsinger het hierover met VeloNews. "Ik was dus onervaren en had een gebrek aan vertrouwen. Komend jaar zal het boeiend zijn om samen te werken met de rensters die de ploeg aangetrokken heeft, met meer ervaren rensters. Ik ben enorm gegroeid het voorbije jaar. Met hun advies is het kwestie van de stap te zetten naar een hoger niveau." STRADE EN ROUBAIX OP PROGRAMMA In het wegwielrennen hoopt de 25-jarige Honsinger vooral uit te groeien tot een klassieke renster. Onder meer Strade Bianche en Parijs-Roubaix staan op haar programma.