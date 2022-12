Net als vorig jaar duikt ook Tadej Pogačar op tweede kerstdag nog eens het veld in

De Sloveense alleskunner rijdt nog eens in het veld.

Waarschijnlijk geen al te uitgebreid kerstmaal voor Tadej Pogačar (24). Want net als vorig jaar staat de tweevoudige Tourwinnaar op tweede kerstdag aan de start van een veldrit.

Niet in de Wereldbeker in Gavere, maar wel in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Ook vorig jaar stond Pogačar daar aan de start en toen was hij de sterkste. In 2019 werd Pogačar nog Sloveens kampioen veldrijden bij de profs.

Verdere uitstapjes van de Sloveen moeten we wellicht wel niet verwachten dit crossseizoen.