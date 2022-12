Remco Evenepoel krijgt in San Juan de kans om te schitteren op een hem bekende col, wel geen tijdrit op menu

Zoals bekend zal Remco Evenepoel zijn seizoen aanvatten in de Ronde van San Juan, een rittenkoers die hij reeds op zijn naam heeft geschreven.

Dat deed Evenepoel in 2020 en dat was tot dusver ook de laatste editie van de Argentijnse rittenkoers, vanwege Covid-19. De organisatie heeft nu ook meer details gegeven over het parcours van de editie van 2023, die zal beginnen op 22 januari.

Deze keer staat er geen individuele tijdrit op het programma, in tegenstelling tot in 2020. Als Remco Evenepoel opnieuw een gooi wil doen naar de eindzege, zal dat dus bergop moeten gebeuren. Het zwaartepunt van deze wedstrijd ligt volgend jaar in de vierde en vijfde etappe.

KONINGINNENRIT

Die vijfde etappe is de koninginnenrit en volgt de dag na een rustdag. Dan dient alles uit de kast gehaald te worden op de aankomst bergop op Alto del Colorado, een col met een hoogte van 2624 meter. Het is een beklimming die Evenepoel maar al te goed kent, want ook bij zijn vorige deelname in San Juan moesten de renners deze klim over.