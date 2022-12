Ceylin del Carmen Alvarado komt goed uit haar stage: "Deze zege betekent heel veel voor mij"

Ceylin del Carmen Alvarado domineerde in Heusden-Zolder en won solo. Het was haar 3e zege van het seizoen.

De afgelopen weken vertoefde Ceylin del Carmen Alvarado in Spanje. Daar was ze op stage om de rest van haar seizoen voor te bereiden. In Heusden-Zolder maakte ze haar rentree. "Op zo'n snelle omloop bleek dat ik goed uit de stage gekomen was", glunderde Alvarado tijdens het flashinterview na haar zege.

"Nochtans had ik het in de 1e 2 ronden het lastig. Ik hing voortdurend aan de rekker", was Alvarado eerlijk. "Er vielen gaatjes en ik moest die constant dichten. Maar toen de verschillen groter werden, bleef ik als sterkste over."

"De zege doet extra deugd, omdat ik solo aankwam na een strijd tegen rensters die ook hard op de weg kunnen rijden. Deze zege betekent veel voor mij", besloot Alvarado.

Voor Alvarado was het de 3e zege van het seizoen. Eerder won ze al in Niel en Merksplas.