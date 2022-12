Laurens Sweeck heeft een verklaring voor zijn 8e plaats in Heusden-Zolder

Laurens Sweeck heeft niet veel plezier aan de cross in Heusden-Zolder beleefd. Het zette zijn minste notering van het seizoen neer.

Achter Wout Van Aert en Mathieu van der Poel was Laurens Sweeck goed mee in de strijd om de 3e plaats, maar eerst zag hij Tom Pidcock vertrekken. Daarna lieten Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout Sweeck ook achter. Tot overmaat van ramp gingen ook Joris Nieuwenhuis en Quinten Hermans hem nog voorbij. Zo eindigde Sweeck 8e en verloor hij de leidersplaats in de Superprestige aan van der Haar.

"De laatste 3 ronden blokkeerde mijn rug constant", verklaarde Sweeck achteraf. "In Gavere had ik daar ook al last van. Bovendien verdween ook de power uit mijn benen. Ik denk dat het ook een beetje de vermoeidheid is, die opspeelt. Het is niet zozeer een probleem met de rug."

"Van der Haar deed een heel goede zet. Het is nu achtervolgen en in Diegem is het terug Superprestige. Het zal een beetje overleven zijn, terwijl van der Haar momenteel in goede doen is. Maar het is nog niet gedaan. Er zijn nog enkele manches. Dus we gaan het niet zomaar opgeven", klonk Sweeck strijdvaardig.