Mathieu van der Poel baalt na de anticlimax in Heusden-Zolder: "Teleurgesteld dat ik niet kon proberen"

Mathieu van der Poel maakte de hele cross in Heusden-Zolder hard, maar baalde achteraf. Een klikpedaal was de boosdoener.

"Het is jammer dat ik niet heb kunnen sprinten", baalde Mathieu van der Poel na de finish in Heusden-Zolder. Bij de aanzet om voor de zege te sprinten schoot hij uit zijn klikpedaal. "Jammer genoeg schoot ik uit mijn klikpedaal. Ik ben teleurgesteld dat ik niet kon proberen."

Van der Poel koos al snel voor het hazenpad. "Ik wou niet met een te grote groep op pad gaan", verklaarde de Nederlander. Wout Van Aert was mee en dan weet je dat dat hij voor de rest van de wedstrijd je partner is. Ik heb nog geprobeerd om een paar keer druk te zetten, maar het is hier moeilijk om iemand uit het wiel te rijden die even goed is."

"In het laatste gedeelte probeerde ik nog om het verschil te maken, maar dat lukte niet. Dus we gingen naar een sprint", aldus van der Poel. Dan kwam er die fase met het klikpedaal en weg was de zege voor van der Poel. "Maar op naar morgen", keek van der Poel al uit naar Diegem.