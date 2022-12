Mathieu van der Poel reed in Gavere zijn 200ste cross bij de profs en heeft een onwaarschijnlijk winstpercentage

De Nederlander bereikte in Gavere een mijlpaal.

In het seizoen 2014-2015 reed Mathieu van der Poel nog enkele crossen bij de beloften, maar sinds 2015-2016 rijdt hij definitief bij de profs. Van der Poel werd sindsdien al vier keer wereldkampioen, drie keer Europees kampioen en zes keer Nederlands kampioen.

In de Wereldbeker in Gavere bereikte Van der Poel het mijlpaal van de 200 crossen bij de profs. In Gavere pakte hij ook zijn 31ste zege in de Wereldbeker, Sven Nys is nog altijd leider met 50 zeges.

Dat Van der Poel een topper is in het veld bewijst zijn winstpercentage. Op 200 crossen won Van der Poel maar liefst 145 keer, of 72,5%. Niemand deed allicht ooit beter.